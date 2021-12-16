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12:45, 16 декабря 2021 года В Орловской области продолжается борьба с «серыми перевозчиками» и незаконными свалками За три года работы с мест несанкционированного складирования ТКО вывезено более 5 тысяч кубометров мусора.





Свалка строительного и крупногабаритного мусора на улице Технической появилась давно. Здешняя лесопосадка – излюбленное место сброса отходов «серых перевозчиков».

Роман Гапеев, координатор проекта по раздельному накоплению ТКО «УК «Зеленая Роща»: «Всем нам прекрасно известно – в интернете существуют объявления о том, что люди готовы вывезти мусор дешево и быстро, но заказчики не осознают, что отходы не везутся на полигон, а утилизируются на ближайших площадках». Чтобы не стать соучастником нарушения – потребуйте лицензию на право вывоза отходов. Если ее нет, то перед вами «серый перевозчик», который сбросит мусор в соседнем овраге. За это юрлицу грозит штраф до 250 тысяч рублей. ИП заплатит до 50 тысяч, граждане – от 1 до 2 тысяч. В борьбе с «мусорными нелегалами» помогут фото и видео с места нарушения. Все несанкционированные свалки заносят в реестр. Затем начинается работа по их ликвидации. Дело трудоемкое – предстоит найти хозяина заваленного мусором участка. На уборку дается месяц.

Роман Субботин, главный инженер «УК «Зеленая Роща»: «Если собственник земельного участка не справляется с поставленной задачей, то мы обязаны в течение следующего месяца вывезти эту свалку, что и делаем. Впоследствии в судебном порядке взыскиваем затраченные деньги с собственника территории». За три года региональным оператором «Зеленая Роща» убрано более 60 несанкционированных свалок. В уходящем году их было 21. В Нарышкино сейчас ликвидируют то, что было накоплено годами, ещё до старта мусорной реформы. Отсюда, по предварительным данным, предстоит вывезти около 200 тонн отходов. Дорогу «нелегальным перевозчикам» здесь преградил шлагбаум. А с улицы Городской в Орле их отвадило благоустройство – проблему решила установка бетонного основания и ограждения.



Есть проблемы с сезонным мусором. Здесь появляются порубочные остатки – сучья, пни, бревна. Автовладельцы выкидывают покрышки. Их вывоз не внесен в тариф.

Вадим Илюшечкин, житель г. Орла: «Даже и звонить сейчас не нужно. Оперативно приезжает большая машина с манипулятором и все вывозится. Сейчас проблема здесь нормализовалась». Может быть еще чище, если каждый будет соблюдать правило – контейнерные площадки для бытовых отходов, а не строительного мусора.





Анна Вайсергисер



