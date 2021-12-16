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13:15, 16 декабря 2021 года В декабре запланировано начало реорганизации орловского ветсанутильзавода В дальнейшем его присоединят к областному ветеринарному центру.





В этом месяце планируется начать процедуры по реорганизации ветсанутильзавода «Орловский» в региональное бюджетное учреждение с последующим присоединением к областному ветеринарном центру. Услугу по утилизации бесхозных биоотходов будет осуществлять последний. Об этом было заявлено на заседании комитета областного совета по экологии.



Большинство предприятий предпочитают другие варианты утилизации отходов, нежели ветсанутильзавод, однако «Орловский» продолжает принимать тела бесхозных животных и падёж от жителей региона.



Инвесторы сохранят на должностях 14 работников предприятия, сейчас их в штате – свыше 40. Кандидатуры остальных будут рассмотрены в рамках дальнейшей организации работы предприятия.





Артём Ежаков



