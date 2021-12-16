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14:30, 16 декабря 2021 года Мэрии Орла не дали возможности менять стоимость проезда в обход горсовета Соответствующие поправки не нашли поддержки у депутатов комитета по экономике и развитию предпринимательства.





Депутаты городского совета собираются оставить за собой вопрос контроля стоимости проезда в общественном транспорте. Мэрия Орла предложила поправки, в которых бы ей разрешалось самостоятельно менять цену в пределах инфляции – вмешательство горсовета потребовалось бы лишь в случае её превышения.

«У нас получается, что тариф несколько лет стоит, а потом поднимаем проезд на величину, значительно превышающую инфляцию. Если администрация будет самостоятельно корректировать цену проезда ежегодно в пределах инфляции, это будет понятно жителям города, а перевозчики смогут планировать свою работу», – безуспешно аргументировал необходимость поправок заммэра города Орла Алексей Степанов. «Граждане через депутатов могут влиять на тариф, поэтому мы не можем принять логику администрации. Мы платим дотации на транспорт, поэтому я не соглашусь, что оплату тарифа на проезд можно также автоматически включить в список повышений на инфляцию, как оплату света, газа и так далее», – заявил зампред горсовета Сергей Швалов. На ближайшей сессии горсовета сегодняшнее решение профильного комитета будет рекомендовано к принятию.





Артём Ежаков



