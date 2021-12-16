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15:16, 16 декабря 2021 года Пение помогло орловцу победить COVID-19 Историю преподавателя музыкального колледжа Алексея Сиротинина расскажет корреспондент ГТРК «Орёл» Елена Литинская.





Он не умер от COVID-19, потому что умел правильно дышать. Преподаватель музыкального колледжа Алексей Сиротинин говорит, что пение – это дыхание. Как оказалось, пение – это сама жизнь.



В больнице Сиротинин лежал два месяца – в разгар пандемии. 10 дней провёл в реанимации. Они были самые страшные. У самого было поражено 75% легких, а вокруг – ещё более сложные пациенты.



Алексей Сиротинин, житель г. Орла: «Один живой среди завернутых в черные мешки уже умерших людей. Вероятно, мой путь был туда же, но среди ночи почему-то зашли две медсестры. Одна из них потрогала меня за плечо и говорит удивленным голосом – он ещё живой. И они начали манипуляции. С этого момента я понял, что я еще жив и мне надо выкарабкаться».

Поэтому пришлось набрать воздуха, дышать, двигаться и шаг за шагом выздоравливать. Помогли частные звонки жены и близких, а еще дерево за окном его палаты на третьем этаже. Посматривая на него, он вспоминал свой садик, который он посадил возле дома на пустыре.



Калейдоскоп подходивших к нему врачей и медсестер, одетых в защитные костюмы Алексей Сиротинин не запомнил. Кроме одной – старшей медсестры отделения Татьяны Дильгерт. Она могла и капельницу быстро и хорошо поставить, и успокоить, и поддержать. По имени и отчеству он разыскал женщину – чтобы без костюма и маски, сказать спасибо и обнять.





Елена Литинская



