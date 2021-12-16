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15:34, 16 декабря 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Хищение, мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями. О громких уголовных делах и их расследовании сегодня говорили в прокуратуре области.



- На всю зиму. Как волонтеры обеспечили дровами орловскую пенсионерку? Мы выяснили: почему вопрос снабжения твердым топливом льготников остается открытым?



- Несанкционированные свалки. Как появляются и как с ними бороться?



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