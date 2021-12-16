В Орле предъявлено окончательное обвинение экс-главе управления областного депздрава

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15:49, 16 декабря 2021 года
В Орле предъявлено окончательное обвинение экс-главе управления областного депздраваЕй инкриминируют халатность при закупке льготных лекарств. В связи с этим 29 человек вовремя не получили нужные препараты. В их числе – 15 детей.
В Орле предъявлено окончательное обвинение экс-главе управления обеспечения деятельности подведомственных учреждений департамента здравоохранения Орловской области. Женщине инкриминируют халатность, – сообщает сайт областного СУ СК.
Как следует из материалов дела, обвиняемая вовремя не приняла надлежащих мер по заключению контрактов на поставку льготных лекарств на сумму в 640 тысяч рублей, хотя была осведомлена о дефиците этих препаратов в регионе.
Пострадали 29 человек, в том числе – 15 детей. Сейчас выполняются следственные действия, направленные на завершение расследования. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в центральном аппарате СК России.
Артём Ежаков