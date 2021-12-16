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16:41, 16 декабря 2021 года В Ливнах найдено обезображенное тело мужчины Об этом сообщает сетевое издание «Уездный Город. Ливны».





Поздним вечером 14 декабря в Ливнах обнаружили тело 58-летнего мужчины с множественными ранами от зубов, – сообщает сайт сетевого издания «Уездный Город. Ливны». Известно, что у погибшего в гараже жил питбуль.



Вскрытие показало, что ливенец погиб от переохлаждения, будучи нетрезвым. Все увечья наносились уже после смерти. Неясно, что за животное обгрызло труп, но родственники погибшего решили усыпить его собаку.





Артём Ежаков



