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16:45, 16 декабря 2021 года В Орле обсудили годовую борьбу с коррупцией и преступлениями против детей Под председательством регионального прокурора Владислава Малкина состоялось координационное совещание руководителей правоохранительных органов.





Под председательством регионального прокурора Владислава Малкина состоялось координационное совещание руководителей правоохранительных органов.



В Орле состоялось межведомственное координационное совещание руководителей правоохранительных органов под председательством Владислава Малкина. Обсуждалось итоги годовой работы в сфере борьбы с коррупцией и преступлениями против детей.



В 2021 году в регионе выявлено 154 коррупционных преступления коррупционной направленности против 69 в прошлом году. 53 эпизода касались хищения средств, выделенных на нацпроекты. В 2020-м был лишь один такой случай. Реальные приговоры получили 35 человек, удовлетворено взыскание свыше 190 миллионов рублей ущерба.



Число преступлений против детей выросло на 12,2% – с 90 до 101. С 8 эпизодов до 18 подскочило количество особо тяжких преступлений, – сообщает сайт областной прокуратуры.





Артём Ежаков



