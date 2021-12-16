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16:45, 16 декабря 2021 года

В Орле обсудили годовую борьбу с коррупцией и преступлениями против детей

Под председательством регионального прокурора Владислава Малкина состоялось координационное совещание руководителей правоохранительных органов.


Под председательством регионального прокурора Владислава Малкина состоялось координационное совещание руководителей правоохранительных органов.

В Орле состоялось межведомственное координационное совещание руководителей правоохранительных органов под председательством Владислава Малкина. Обсуждалось итоги годовой работы в сфере борьбы с коррупцией и преступлениями против детей.

В 2021 году в регионе выявлено 154 коррупционных преступления коррупционной направленности против 69 в прошлом году. 53 эпизода касались хищения средств, выделенных на нацпроекты. В 2020-м был лишь один такой случай. Реальные приговоры получили 35 человек, удовлетворено взыскание свыше 190 миллионов рублей ущерба.

Число преступлений против детей выросло на 12,2% – с 90 до 101. С 8 эпизодов до 18 подскочило количество особо тяжких преступлений, – сообщает сайт областной прокуратуры.


Артём Ежаков
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