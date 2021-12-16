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18:15, 16 декабря 2021 года В Орле директор УК попал под статью за отказ пускать арендатора в помещение Юрлицу был причинён ущерб на сумму в полтора миллиона рублей.





В Орле директор УК «РСУ № 1» подозревается в незаконном вмешательстве в деятельность юрлица, – сообщили в областном СУ СК.



По версии следствия, мужчина с ноября заблокировал вход и полностью ограничил доступ в помещение офиса одного из арендаторов. Этим он нанёс ущерб юрлицу на полтора миллиона рублей.



Уголовное дело возбуждено на основании материалов прокуратуры. Его расследование продолжается.





Артём Ежаков



