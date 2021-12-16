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19:15, 16 декабря 2021 года Орловская ярмарка «Хлебосольный выходной» может постоянно «прописаться» на ул. Приборостроительной Об этом было заявлено на заседании комитета городского совета по экономике и развитию предпринимательства.





Ярмарка выходного дня «Хлебосольный выходной» на ул. Приборостроительной может остаться на этом месте и не возвращаться на обновлённую площадь Маршала Жукова. Этот вопрос уже прорабатывался с бизнесменами. Об этом было заявлено на заседании комитета городского совета по экономике и развитию предпринимательства. Что касается других подобных ярмарок, то никаких новшеств здесь не ожидается.





Артём Ежаков



