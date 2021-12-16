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17:30, 16 декабря 2021 года На орловские трибуны вновь вернутся болельщики Региональный оперативный штаб разрешил заполнять до 50% спортивных объектов.





Сегодняшним решением регионального оперативного штаба по недопущению распространения и завоза COVID-19 разрешено допускать зрителей на спортивные соревнования. Заполняемость арены не должна превышать 50%. У болельщиков обязательно наличие документов, подтверждающих вакцинацию, отвод от прививки, перенесённую болезнь или наличие нужного титра антител. Также подойдет отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 48 часов до события. Решение вступает в силу с 20 декабря.





Артём Ежаков



