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17:33, 16 декабря 2021 года

Главврач орловской больницы им. Семашко отмечает юбилей

Сегодня Игорю Дробязгину исполнилось 65 лет.


16 декабря главврачу орловской больницы им. Семашко Игорю Дробязгину исполнилось 65 лет. С юбилеем его поздравили коллеги, а также председатель областного совета Леонид Музалевский и сенатор Василий Иконников.

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие здравоохранения Орловской области, совершенствование методов оказания медицинской помощи населению и подготовку высококвалифицированных специалистов имениннику вручили Почётные грамоты Орловского областного Совета и Совета Федерации.

Леонид Музалевский искренне поблагодарил юбиляра и всех медицинских работников за труд во благо жизни и здоровья человека. «Не устану повторять, что вы — герои нашего времени!», – заявил председатель регионального парламента.

Фото пресс-службы орловского областного совета

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"КОНТАКТ". Игорь Дробязгин



Артём Ежаков
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