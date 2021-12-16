Главврач орловской больницы им. Семашко отмечает юбилей

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17:33, 16 декабря 2021 года
Главврач орловской больницы им. Семашко отмечает юбилейСегодня Игорю Дробязгину исполнилось 65 лет.
16 декабря главврачу орловской больницы им. Семашко Игорю Дробязгину исполнилось 65 лет. С юбилеем его поздравили коллеги, а также председатель областного совета Леонид Музалевский и сенатор Василий Иконников.
За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие здравоохранения Орловской области, совершенствование методов оказания медицинской помощи населению и подготовку высококвалифицированных специалистов имениннику вручили Почётные грамоты Орловского областного Совета и Совета Федерации.
Леонид Музалевский искренне поблагодарил юбиляра и всех медицинских работников за труд во благо жизни и здоровья человека. «Не устану повторять, что вы — герои нашего времени!», – заявил председатель регионального парламента.
Фото пресс-службы орловского областного совета
Артём Ежаков