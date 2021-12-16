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18:52, 16 декабря 2021 года Студентки Орловского техникума сферы услуг завоевали награды открытого чемпионата Московской области по кулинарному искусству и сервису В активе участниц престижных соревнований гран-при, золото и бронза.





Авторский коктейль Анастасии Васькиной, а также то, как она его готовит и преподносит, был признан лучшим - на отрытом Московском чемпионате по кулинарного искусству и сервису среди юниоров. С коктейлем «пустынная роза» она не только завоевала первое место среди барменов, но и Гран-при чемпионата. А еще студентка четвертого курса вошла в состав национальной сборной Ворлдскилс. И эти соревнования - очередная тренировка перед международными состязаниями.



Анастасия Васькина, победитель Открытого Московского Чемпионата по кулинарному искусству: «Мы на каждой площадке ищем что-то новое для себя. Новое оборудование, которое может нам попасться на серьезных турнирах. Новых людей, с которыми мы общаемся, делимся опытом».

Другая четверокурсница Елизавета Митина в Москве представляла карвинг. Сложнейшие 3-Д фигуры вырезала из овощей которые были предложены организаторами. Ее композиция «Маленький родник большой Оки» посвящена истоку родной реки.





Татьяна Тимохина



