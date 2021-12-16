Главная » Новости



19:33, 16 декабря 2021 года Погода - не помеха добрым делам Члены регионального Союза десантных войск и спецподразделений помогли установить новый мост по дороге к сельскому кладбищу в деревне Войново. Там похоронен Герой России Александр Рязанцев.





Новый мост через овраг отделяющий деревню Войново от местного кладбища, прочный и красивый. Предыдущий – деревянный - уже прогнил и добраться к могилам родных особенно пожилым людям было непросто. Среди похороненных здесь - герой России Александр Рязанцев. Орловский десантник, героически погиб в Чечне 29 февраля 2000 г. в составе шестой роты Псковской дивизии.



Союз десантников тут же начал искать спонсоров и они нашлись. Прочный и красивый мост сварили из металлопрофиля и привезли в Корсаковский район. Десантникам осталось только установить его.



Местный священник освятил мост и могилу героя . Память бойца почтили минутой молчания. Цветы возложили десантники и кадеты спешневской средней школы, которая носит имя героя России. В ней учился Александр Рязанцев.



Сергей Лемягов,глава администрации Спешневского сельского поселения: «Могу сказать от лица родителей которые не смогли присутствовать. Огромная благодарность, что не забывают, и на примере Александра воспитывается новое поколение ребят»

Хотя эта молодежь и воспитывается в духе патриотизма, оказаться на поле боя бойцы, побывавшие в горячих точках, им не желают.





Татьяна Тимохина



