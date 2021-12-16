четверг 16.12.2021 19:51:30 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

19:33, 16 декабря 2021 года

Погода - не помеха добрым делам

Члены регионального Союза десантных войск и спецподразделений помогли установить новый мост по дороге к сельскому кладбищу в деревне Войново. Там похоронен Герой России Александр Рязанцев.


Новый мост через овраг отделяющий деревню Войново от местного кладбища, прочный и красивый. Предыдущий – деревянный - уже прогнил и добраться к могилам родных особенно пожилым людям было непросто. Среди похороненных здесь - герой России Александр Рязанцев. Орловский десантник, героически погиб в Чечне 29 февраля 2000 г. в составе шестой роты Псковской дивизии.

Союз десантников тут же начал искать спонсоров и они нашлись. Прочный и красивый мост сварили из металлопрофиля и привезли в Корсаковский район. Десантникам осталось только установить его.

Местный священник освятил мост и могилу героя . Память бойца почтили минутой молчания. Цветы возложили десантники и кадеты спешневской средней школы, которая носит имя героя России. В ней учился Александр Рязанцев.

Сергей Лемягов,глава администрации Спешневского сельского поселения: «Могу сказать от лица родителей которые не смогли присутствовать. Огромная благодарность, что не забывают, и на примере Александра воспитывается новое поколение ребят»

Хотя эта молодежь и воспитывается в духе патриотизма, оказаться на поле боя бойцы, побывавшие в горячих точках, им не желают.


Татьяна Тимохина
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.