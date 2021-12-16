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19:04, 16 декабря 2021 года Больше полугода жители дома на улице Матросова занимались вынужденным фитнесом Виной тому – пожар в лифте. Особенно несладко приходилось пенсионерам и семьям с детьми. После многих месяцев мучений подъемник заработал.





Беда в дом на Матросова, 52 пришла в июне этого года. Лифт подожгли, тот выгорел полностью вместе с оборудованием и перестал работать. Больше двух месяцев после ЧП жители, что называется, «обивали пороги». Получали отписки. Запустить процесс помогли в Общероссийском народном фронте.



Николай Куревин, сопредседатель исполкома ОНФ в Орловской области: «Главная задача, чтобы депутатский корпус, специалисты от власти просто «били в набат», ради сокращения норм и регламентов. Год ходить больным людям, инвалидам на 9-й этаж, на 6-й этаж на любой другой высокий - это испытание!»

Лифт сделали в два раза быстрее положенного срока. Работы выполнила компания из Нижнего Новгорода. Ремонт обошелся в 2,6 миллионов рублей.



Проверить выполнение соблюдение прав граждан наведалась и прокуратура. По словам представителя ведомства, виновный в поджоге лифта найден и ответит перед законом. Уголовно дело уже направлено в суд.





Юлия Сабельникова



