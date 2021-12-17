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8:06, 17 декабря 2021 года Орловские росгвардейцы подвели итоги работы за 2021 год Все поставленные управлению задачи своевременно выполнены.





В управлении Росгвардии по Орловской области озвучили годовые итоги работы. Его глава Игорь Баранов подчеркнул, что все поставленные задачи – а их было свыше 500 – своевременно выполнены.



В этом году Росгвардия задержала 180 нарушителей и 62 подозреваемых в совершении преступлений. У них изъято свыше 20 ножей, больше сотни боеприпасов, 10 килограммов взрывчатки, а также более 3,5 килограммов наркотиков. Сотрудники вневедомственной охраны пресекли 441 правонарушение.



Проведена значительная работа в сфере контроля за оборотом огнестрельного оружия – выявлено 400 нарушений в области оборота оружия, изъято порядка 300 единиц. Добровольно жители региона сдали 39 единиц оружия и 176 патронов. Год назад первый показатель составлял четыре единицы.





Артём Ежаков



