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9:07, 17 декабря 2021 года В декабре в Орловскую область закупят 140 мусорных контейнеров Без учета этого приобретения, «Зеленая роща» приобрела и установила в этом году 368 мусорных баков.





До конца года регоператор по обращению с ТКО «Зеленая роща» купит ещё 140 мусорных контейнеров. С начала года УК приобрела и установила на Орловщине 368 баков, а также отремонтировала свыше 200 ёмкостей для сбора отходов. В следующем году эта работа продолжится. Об этом было заявлено на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований в областной администрации.



За девять месяцев текущего года в регионе собрано 153,1 тыс. тонн ТКО, обработано 151,9 тыс. тонн, перевезено и захоронено 62,6 тыс. тонн остатков сортировки. Ликвидировано 23 свалки.





Артём Ежаков



