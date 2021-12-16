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21:20, 16 декабря 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- В Новый год в режиме ограничений...с послаблениями. Уже с понедельника зрителей будут пускать на соревнования.



- Больше не заложники своих квартир. В девятиэтажке по улице Матросова вновь заработал лифт. Его заменили в два раза быстрее норматива.



- Кто, если не они? Просьба отца погибшего героя объединила десантников.



- Ловили «за руку» полсотни раз. В прокуратуре подсчитали коррупционные дела.



- Лесной десант. В Орле начали продавать ели.



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