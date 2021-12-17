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9:43, 17 декабря 2021 года

В Орле фигурантам дела о нападении на супругов избрали меры пресечения

Один из парней взят под стражу, другой будет дожидаться суда под домашним арестом.


В Орле подозреваемым в нападении на супружескую пару на ул. Советской избрали меры пресечения – один из парней взят под стражу, второй будет дожидаться суда под домашним арестом. Изначально в СИЗО хотели отправить их обоих, но Железнодорожный суд не удовлетворил ходатайство, и приговор выносила вышестоящая инстанция после обжалования прокуратуры. Им вменяют групповое хулиганство, совершенное по предварительному сговору. Один из возможных вариантов наказания предусматривает до 7 лет тюрьмы.

Напомним, что преступление произошло в воскресенье, 28 ноября. По версии следствия, двое нетрезвых парней угрожали подросткам и избили вступившихся за них мужчину и женщину. Ранее фигуранты были оштрафованы.


Артём Ежаков
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