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9:43, 17 декабря 2021 года В Орле фигурантам дела о нападении на супругов избрали меры пресечения Один из парней взят под стражу, другой будет дожидаться суда под домашним арестом.





В Орле подозреваемым в нападении на супружескую пару на ул. Советской избрали меры пресечения – один из парней взят под стражу, второй будет дожидаться суда под домашним арестом. Изначально в СИЗО хотели отправить их обоих, но Железнодорожный суд не удовлетворил ходатайство, и приговор выносила вышестоящая инстанция после обжалования прокуратуры. Им вменяют групповое хулиганство, совершенное по предварительному сговору. Один из возможных вариантов наказания предусматривает до 7 лет тюрьмы.



Напомним, что преступление произошло в воскресенье, 28 ноября. По версии следствия, двое нетрезвых парней угрожали подросткам и избили вступившихся за них мужчину и женщину. Ранее фигуранты были оштрафованы.





Артём Ежаков



