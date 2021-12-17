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10:15, 17 декабря 2021 года

В Орле прорабатывается возможность ежегодного повышения стоимости проезда

Тариф предлагается поднимать с учётом инфляции.


В Орле обсуждается возможность повышения стоимости проезда в общественном транспорте с учётом инфляции. Инициатором предложения выступила мэрия. В предложенных поправках цену предлагалось увеличивать не чаще раза в год.

«Сейчас мы что имеем? Тариф подолгу «стоит» и рассматривается не систематически, а лишь когда накапливаются претензии у перевозчиков. В итоге мы поднимаем цену на проезд на коэффициент, намного превышающий инфляционный. Это вызывает резонанс в обществе. Равнозначно тому, если бы тариф на электроэнергию не изменялся четыре года, а потом вырос сразу на 200%. Реальных экономических расчётов сегодня два: для «ТТП» — 38 рублей, для частника — 29 рублей с пассажира. А регулярное и минимальное изменение тарифов позволит сделать систему более прозрачной, управляемой и планируемой для перевозчиков, и для пассажиров», – заявил заммэра Орла Алексей Степанов.

В качестве плюсов такого решения называется то, что перевозчики смогут планировать свою работу, станет проще предусматривать и рассчитывать бюджет на плановый период, закладывая в него и субсидирование «ТТП», и перевозку льготных категорий граждан.

В городском совете такое предложение нашло понимание, но его ещё необходимо доработать и приложить к документу выводы контрольно-счётной палаты. Новую редакцию депутаты рассмотрят на ближайшей сессии горсовета. Окончательное решение вопроса повышения стоимости проезда городской совет в любом случае собирается оставить за собой.


Артём Ежаков
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