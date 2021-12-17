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11:20, 17 декабря 2021 года

Орловских детей не оставят без новогодних представлений

Корреспондент ГТРК «Орёл» Эва Стасюлевич посмотрела на подготовку к новогодним представлениям в двух театрах.


В регионе разрешили проведение детских новогодних мероприятий, но с некоторыми ограничениями. Не будет привычных интермедий и хороводов у елок, но артисты придумали, как сохранить самый чудесный в году праздник и сделать его веселым и запоминающимся. В двух театрах уже репетируют новогодние представления. Там побывала корреспондент ГТРК «Орёл» Эва Стасюлевич.

В театре «Свободное пространство» готовят спектакль «Летучий корабль» (6+) Уже в эти выходные состоится его премьерный показ. Эта сказка очень хорошо знакома всем по одноименному мультфильму и будет интересна всем – и детям, и взрослым.

Актеры театра кукол подарят ребятам два прекрасных спектакля – «Снежная королева» (0+) и «Госпожа Метелица» (0+). Ещё здесь придумали мастерскую Деда Мороза, куда все желающие тоже могут заглянуть. Зимний волшебник и его внучка Снегурочка будут встречать гостей перед каждым представлением. Для них веселые розыгрыши, песни, забавные игры и подарки.


Эва Стасюлевич
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