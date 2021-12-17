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11:39, 17 декабря 2021 года

В Болхове нашли останки 18 погибших со следами огнестрельных ранений

Предположительно, захоронение датировано периодом Великой Отечественной войны.


Накануне на территории Болховского завода полупроводниковых приборов были найдены останки 18 погибших со следами огнестрельных ранений. Это число ещё может увеличиться. Предположительно, захоронение датировано периодом Великой Отечественной войны.

На месте работают сотрудники Следственного комитета из числа отдела по расследованию особо важных дел. Назначены необходимые экспертизы. Региональному УФСБ поручено установление родственников погибших.

Видео пресс-службы Следственного комитета РФ


Артём Ежаков

 
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