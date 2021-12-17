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12:00, 17 декабря 2021 года Две орловские ярмарки планируют остаться на когда-то временных для них местах Речь идёт о торговых точках на ул. Приборостроительной и Маринченко. Так хочет большинство предпринимателей.





Орловские ярмарки на ул. Приборостроительной и Маринченко могут остаться на своих местах, когда-то выбранных для них в качестве временных.

«К нам поступают коллективные обращения против переноса ярмарки с «Приборки». Многие предприниматели пришли к мнению, что преобразившаяся площадь Маршала Жукова в своём новом облике мало подходит для подобных мероприятий. Мы сейчас проводим анализ: все ли сельхозпроизводители, которые выступали против переноса с площади, изменили своё мнение. Но предварительно можно сказать, что торговля по обоюдному согласию останется на «Приборке», – заявила на заседании профильного комитета горсовета замглвы управления экономического развития мэрии Орла Алла Ашихмина. Аналогичная ситуация и с ул. Маринченко. Здесь торговцы обосновались после переноса торговых точек с площади Содружества и территории у КДЦ «Металлург».

«Сегодня предприниматели успешно обжили площадку на ул. Маринченко у ТЦ «Европа» и ещё несколько адресов. По их мнению, старые площадки малоинтересны орловцам и малопосещаемы. Сказываются и COVID-ограничения. То есть никакой эффективности торговля не принесёт. Вопрос обратного «переезда» отпал сам по себе. Новое расположение удобнее и выгоднее для производителей и горожан. Тем более, что и первые, и вторые к нему привыкли», – заявила Ашихмина. При этом совсем от торговли на площадях Содружества и Маршала Жукова не отказываются – они могут использоваться как торговые точки по исключительным тематическим поводам.



В целом, план размещения ярмарок на 2022 год остается действующим.



К слову, уже завтра, 18 декабря, открывается торговля в «рождественских» домиках. Ярмарка «Сказка на девяти Дубах» будет работать на площади и улице Ленина, а также в парке Победы.





Артём Ежаков



