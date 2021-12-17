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12:45, 17 декабря 2021 года 8 орловцев скончались от COVID-19 за минувшие сутки В регионе зафиксировано 229 новых случаев заражения.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 17 декабря, за последние сутки в Орловской области выявлено 229 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 67 734).



Накануне выписано 492 орловца (всего – 56 756), умерло 8 человек – 1 405 всего.



Коллективный иммунитет в регионе сформирован на 55,9%.





Артём Ежаков



