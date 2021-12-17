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12:13, 17 декабря 2021 года В Орле завершён региональный этап конкурса «УМНИК-2021» В Орловской области прошёл региональный этап конкурса «УМНИК-2021» от Фонда содействия инновациям. Конкурс призван поддержать перспективные проекты молодых учёных.





Впервые в Орловской области «УМНИК» проходил вне стен вуза, на нейтральной территории. Также конкурс в первый раз за 6 лет сопровождался рекламной кампанией, результатом которой стало самое большое с 2016 года число поданных заявок. Из 15 заявленных проектов до регионального финала дошли 12, и не только из нашего региона: орловское жюри рассматривало заявки из Брянска, Белгорода и даже Владивостока. К слову, в этом году состав жюри изменился. Возглавил его председатель совета кластера ГЛОНАСС Александр Сёмкин. Также в конкурсную комиссию вошли начальник управления по развитию малого и среднего бизнеса Дмитрий Рябцовский, руководитель Фонда поддержки предпринимательства по Орловской области Владимир Асякин, председатель совета ИТ-кластера Дмитрий Берсенев, председатель совета кластера Легпром-57 Павел Чельтер и другие отраслевые эксперты. «Мы надеемся, что из участников со временем вырастут предприниматели в сфере высоких технологий. А благодаря конкурсу «УМНИК» ребята могут уже сейчас получить возможность реализовать идеи с привлечением средств Фонда содействия инновациям», – прокомментировал Александр Сёмкин. В этом году заявки подали на все шесть направлений конкурса, но больше всего проектов оказались заявлены в сферах ИТ-технологий и медицины. При выставлении оценок жюри ориентировалось на два основных критерия: возможность коммерциализации проекта и квалификация заявителя с точки зрения науки и бизнеса. «Защита проектов перед жюри была очень интересной и непростой: ребята волновались, это было видно. Приятно, что участвовали и другие регионы – они подключались к нам через Zoom. Результаты регионального финала будут направлены в Москву, имена победителей станут известны до конца года», – рассказал представитель Фонда содействия инновациям в Орловской области Сергей Невструев. +7 920 813-87-95. Подробную информацию о программах Фонда можно узнать на сайте fasie57.ru , а консультацию получить по телефону:





Орловское Информбюро



