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13:08, 17 декабря 2021 года

Орловские власти хотят привлечь в регион больше инвесторов

Губернатор Орловской области поручил в новом году в каждом муниципалитете создать не менее трех площадок для инвестпроектов.


Корпорации развития Орловской области в рамках инвестиционного послания губернатора на 2022 год поручено увеличить к 1 апреля объем публичных инвестиционных предложений. Этому призвано в большой мере поспособствовать выполнение еще одного поручения главы региона, которое он огласил в Инвестиционном послании. Так, главам муниципальных образований во взаимодействии с Корпорацией развития необходимо провести верификацию инвестиционных паспортов муниципалитетов и обеспечить в 2022 году подготовку не менее трех проектных площадок в каждом муниципальном образовании Орловской области.
 
«В рамках инвестиционного послания на 2022 год губернатора Орловской области Андрея Евгеньевича Клычкова, мы получили очень хорошее поручение: в каждом из муниципалитетов области подготовить не менее трех инвестиционных площадок с определённой отраслевой принадлежностью. В частности, это АПК, переработка, производство пищевой продукции и др. А также мы считаем очень перспективным «приземление» небольших инвестпроектов стоимостью 10-50 миллионов рублей. Это очень нужно муниципалитетам, так как даст хороший социально-экономический эффект. Новые производства, рабочие места, налоги. Новый импульс к развитию. В каждом из муниципалитетов Орловской области есть свой потенциал, свои преимущества, специфика. Наша задача максимально их выявить и активно развивать инфраструктуру», - прокомментировал новое поручение губернатора генеральный директор Корпорация развития Орловской области Николай Шин.
 
Он также пояснил, что Корпорация будет оказывать и консультативную помощь главам муниципалитетов, и помогать в продвижении этих проектов, привлекать инвесторов. Николай Шин отметил, что готовые площадки – это один из ключевых факторов, на которые обращает внимание инвестор. Он подчеркнул, что очень важен инвестиционный климат в целом, и руководство региона принимает все необходимые управленческие решения для того, чтобы он был комфортным для инвесторов.



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