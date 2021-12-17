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13:24, 17 декабря 2021 года Новогодний салют в Орле запустят в час ночи Такой вариант выбран самими горожанами.





Новогодний салют в Орле запустят в час ночи. Градоначальник Юрий Парахин опубликовал результаты голосования орловцев. В 01:00 1 января залпы пиротехники взлетят в небо из двух точек – в районе площади Ленина и у КДЦ «Металлург».



Как сообщает пресс-служба мэрии Орла, изменится сама расстановка и формат представления. Фейерверки будут взрываться на высоте не более 50 метров. На площади Ленина панорамные залпы будут запущены одновременно из трёх точек.





Артём Ежаков



