Орловец Александр Мисуркин сыграл в бадминтон в космосе

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14:40, 17 декабря 2021 года
Орловец Александр Мисуркин сыграл в бадминтон в космосеК игре подключились члены экипажа МКС и космические туристы Юсаку Маэзава и Йозо Хирано.
Орловский космонавт Александр Мисуркин, члены экипажа МКС и космические туристы из Японии Юсаку Маэзава и Йозо Хирано провели на борту станции символический товарищеский матч, призванный популяризировать здоровый образ жизни, а вместе с тем – привлечь внимание к серьезному демографическому вызову в некоторых странах.
Бадминтон, как пишет Мисуркин в своей статье для «ТАСС», был включён в систему физподготовки космонавтов Сергеем Королевым ещё в 1960 году. Напомним, что космонавт является президентом федерации этого вида спорта в Орловской области.
Как сообщает «РИА Новости», Юсаку Маэзава захотел вернуть ракетки, которыми был сыгран матч, обратно на Землю.
Видео корпорации «Роскосмос»
Артём Ежаков