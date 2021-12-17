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14:40, 17 декабря 2021 года Орловец Александр Мисуркин сыграл в бадминтон в космосе К игре подключились члены экипажа МКС и космические туристы Юсаку Маэзава и Йозо Хирано.





Орловский космонавт Александр Мисуркин, члены экипажа МКС и космические туристы из Японии Юсаку Маэзава и Йозо Хирано провели на борту станции символический товарищеский матч, призванный популяризировать здоровый образ жизни, а вместе с тем – привлечь внимание к серьезному демографическому вызову в некоторых странах.



Бадминтон, как пишет Мисуркин в своей статье для «ТАСС», был включён в систему физподготовки космонавтов Сергеем Королевым ещё в 1960 году. Напомним, что космонавт является президентом федерации этого вида спорта в Орловской области.



Как сообщает «РИА Новости», Юсаку Маэзава захотел вернуть ракетки, которыми был сыгран матч, обратно на Землю.



Видео корпорации «Роскосмос»





Артём Ежаков



