пятница 17.12.2021 16:47:14 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

14:40, 17 декабря 2021 года

Орловец Александр Мисуркин сыграл в бадминтон в космосе

К игре подключились члены экипажа МКС и космические туристы Юсаку Маэзава и Йозо Хирано.


Орловский космонавт Александр Мисуркин, члены экипажа МКС и космические туристы из Японии Юсаку Маэзава и Йозо Хирано провели на борту станции символический товарищеский матч, призванный популяризировать здоровый образ жизни, а вместе с тем – привлечь внимание к серьезному демографическому вызову в некоторых странах.

Бадминтон, как пишет Мисуркин в своей статье для «ТАСС», был включён в систему физподготовки космонавтов Сергеем Королевым ещё в 1960 году. Напомним, что космонавт является президентом федерации этого вида спорта в Орловской области.

Как сообщает «РИА Новости», Юсаку Маэзава захотел вернуть ракетки, которыми был сыгран матч, обратно на Землю.

Видео корпорации «Роскосмос»


Артём Ежаков

 
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.