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15:30, 17 декабря 2021 года Три орловские пенсионерки отдали мошенникам более миллиона рублей в попытке помочь «родственникам» Все эпизоды произошли на этой неделе.





На этой неделе три орловские пенсионерки отдали телефонным мошенникам почти полтора миллиона рублей. Женщин обманули по классической схеме – представлялись родственниками, говорили, что попали в беду и им нужны деньги.



В первом случае 84-летняя орловчанка перевела 1,2 миллиона рублей. Злоумышленники держали женщину «на проводе» и не давали ей позвонить реальному «потерпевшему». В это время в квартиру пришел сообщник мошенников и забрал деньги. Таким же способом обманули 80-летнюю и 93-летнюю пенсионерку.



Возбуждены уголовные дела, – сообщили в областном УМВД.





Артём Ежаков



