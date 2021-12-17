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15:14, 17 декабря 2021 года C 2022 года у студентов появятся цифровые зачётные книжки Для студентов вузов разработают приложение с зачёткой и студенческим билетом.



В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сообщили, что со следующего учебного года для студентов введут цифровые студенческие билеты и зачётные книжки. Соответствующее единое приложение разработают эксперты ведомства. Глава Минцифры Максут Шадаев анонсировал, что в начале следующего учебного года будет выпущено цифровое приложение для студентов – студенческий, цифровая зачётка. Как отмечает Евгения Матвеева – эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС – кроме этого новшества, с 1 сентября 2022 года власти анонсировали также выдачу выпускникам вузов, помимо бумажного диплома, электронную версию документа об образовании. Её будут направлять выпускникам по электронной почте. По словам заместителя председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Ларисы Тутовой, электронный диплом позволит сделать механизм поиска работы и сотрудников более быстрым и прозрачным. Кроме того, со следующего учебного года изменятся правила заполнения дипломов о высшем образовании. Электронные дипломы по аналогии с электронными трудовыми книжками, электронными страховыми полисами, паспортами, правами и другими документами уверенно входят в нашу жизнь в наш век цифровизации – и это предсказуемо и закономерно. Ранее в России вступил в силу закон, дающий право студентам обучаться сразу по нескольким специальностям. Это позволит им получать несколько квалификаций. Теперь федеральные государственные образовательные стандарты будут разрабатываться не только по специальностям и профессиям, но еще и по уровню образования, укрупненным группам и областям деятельности. В образовательные программы включат компетенции, отнесённые к одной или нескольким профессиям, специальностям и направлениям подготовки.





Отдел профориентации и трудоустройства Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС



