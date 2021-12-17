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15:36, 17 декабря 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Братская могила на территории завода. Следственный комитет сейчас работает в Болхове – на месте расстрела 18 человек.



- Десантники и предприниматели сделали новый мост к могиле Героя России Александра Рязанцева



- Болельщики вернутся на стадионы уже со следующей недели, но «ковидные» ограничения остаются с нами как минимум до 15 января.



- В Орле спасатели подарили онкобольным детям праздник.



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