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11:00, 19 декабря 2021 года

Удешевления орловских квартир пока ждать не стоит

В причинах повышения стоимости жилья в регионе разбиралась корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Сабельникова.


Накануне, 18 декабря, риелторы в 30 раз отметили профессиональный праздник. Купить недвижимость у собственника самостоятельно – реально, но всегда есть риск столкнуться с рядом сложностей или нарваться на мошенников. Уберечь от «нехороших квартир» помогают проводники в мир нового жилья – риелторы.

В эпоху COVID-19 спрос на покупку недвижимости держится на среднем уровне. Для многих реальный шанс стать новосёлом – материнский капитал. Он часто выступает в роли первого взноса на ипотеку.

По данным Орёлстата, квартиры в новостройках в этом году подорожали почти на треть. В третьем квартале квадратный метр в новостройке в среднем стоил 64,7 тыс., в квартире среднего качества – 38 тыс., улучшенного – 63 тыс., элитного – 74 тыс.

В конце прошлого года средний ценник на квадратный метр жилья на первичном рынке установился на отметке в 49 тыс. – сейчас – 69 тыс. На вторичном – 39 тыс. и 50 тыс. соответственно.

Одна из основных причин взлёта цен на квартиры – подорожание стройматериалов. Только древесина выросла в цене в два с половиной раза. Чтобы понять разницу, генеральный директор строительной компании сравнивает два дома, сданных в эксплуатацию в этом и прошлом году.
Анатолий Петров, генеральный директор строительной компании: «В доме, который мы строили в 2020 году и ввели в эксплуатацию в I квартале 2021-го, квадратный метр мы продавали в среднем по 47 тыс. Арматура стоила 34,2 тыс. за тонну. В другом доме она стоила уже 76,8 тыс. за тонну. Процесс подорожания стройматериалов всё еще продолжается. Кирпич, например, с декабря подорожал на 10%».
Что касается прогнозов на 2022 год, то они не внушают оптимизма. По словам экспертов, пока дорожают стройматериалы, квартиры дешевле не станут.


Юлия Сабельникова

 
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