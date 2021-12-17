Главная » Новости



16:33, 17 декабря 2021 года Орловский «Фонд пожарной безопасности» уже трижды оштрафован за коррупцию Во всех случаях некоммерческую организацию обязывали выплатить миллион рублей.





Орловский филиал «Фонда пожарной безопасности» в третий раз оштрафован на миллион рублей за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. В последний раз организацию признали виновной в том, что её директор от имени компании передала 60 тыс. рублей сотрудникам пожарного надзора за содействие в скором предоставлении госуслуги, – сообщили в прокуратуре. Два предыдущих штрафа филиал полностью выплатил.



Дела директора и причастных сотрудников пожнадзора ещё рассматриваются в суде.





Артём Ежаков



