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21:00, 17 декабря 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Преступление - без срока давности. В Болхове обнаружили останки погибших в годы Великой Отечественной. Предполагают, что людей расстреляли.
- Миллионы - не по назначению. Сегодня прокурор области рассказал о коррупционных преступлениях.
- Семейные союзы рождаются на небесах, а скрепляют их - на земле. Завтра сотрудники ЗАГСа отметят профессиональный праздник.
- Орловские спасатели показали «волшебную машину», исполняющую желания.
- Весомые победы - в невесомости. Александр Мисуркин на МКС сыграл в бадминтон.
Вести-Орёл