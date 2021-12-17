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18:58, 17 декабря 2021 года

Сотрудники орловского ЗАГСа готовятся отметить свой профессиональный праздник

В их компетенции все: и свидетельство о рождении, и последняя запись в жизни человека.


В городском отделе ЗАГСа в преддверии профессионального праздника, который отмечается 18 декабря подводят итоги. Например, в 2021-м «да» молодожены друг другу сказали 2596 раз. А брак расторгли чуть больше 1600 человек.

Самыми популярными именами для новорождённых стали Мария, Анастасия, София, Александр и Михаил.

А вот к работе сотрудников ЗАГСА новые требования - оцифровать все записи актов в электронном виде. А толкьов этом году их было около 15-ти тысяч.


Юлия Опанасюк

 
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