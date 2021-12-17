Главная » Новости



19:30, 17 декабря 2021 года Орловская прокуратура подвела итоги работы за 2021 год Ведомство провело итоговую пресс-конференцию для СМИ.





Среди прочего, большая работа прокуратурой области в этом году проведена в части защиты жилищных прав детей сирот. Годовую программу по предоставлению квартир этой категории орловцев муниципалитеты последние два года под пристальным надзором исполняют полностью. Всего же сегодня в очереди на квартиры стоит больше 800 орловских сирот. Владислав Малкин пообещал приложить все усилия, чтобы каждый из этого списка получил качественное жильё.





Антон Киселёв



