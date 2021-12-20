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9:03, 20 декабря 2021 года В Орловской области по-прежнему растет число браков и разводов Региональное управление ЗАГС сравнило десятимесячные показатели этого и прошлого года.





За десять месяцев 2021 года в Орловской области 3 914 пар связали себя узами брака – это на 991 свадьбу больше, чем за аналогичный период прошлого года. Но аналогично растёт число разводов. По данным Орёлстата, с января по октябрь решили развестись 2 658 семей, что на 405 случаев больше.





Артём Ежаков



