Главная » Новости



8:40, 20 декабря 2021 года В Орловской области сохранилась миграционная убыль населения Орловцы чаще уезжают из региона, чем другие сюда перебираются.





В Орловской области сохранилась миграционная убыль населения, – следует из отчёта Орёлстата. За 10 месяцев 2021 года малую родину покинули 12 072 человека. К нам в регион переехали 11 190 граждан. Таким образом, Орловщина недосчиталась 882 человек



Традиционно бывшие орловцы уезжали в другие регионы России – так поступили 11 433 человека. Из других областей страны на Орловщину прибыли 9 435 человек. Из-за границы к нам перебрались 1 755 человек, а уехали из России 639 жителей региона.





Артём Ежаков



