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7:41, 20 декабря 2021 года За десять месяцев этого года скончалось почти 12 тыс. орловцев В 2021-м смертность продолжает значительно превышать рождаемость.





Орёлстат опубликовал отчёт о демографической ситуации в регионе за 10 месяцев текущего года. В 2021-м смертность продолжает значительно превышать рождаемость.



Так, за этот период в регионе зарегистрировали смерть 11 902 человек, в то время как родилось 4 480 младенцев. Таким образом, естественная убыль населения за этот период составила 7 422 орловца.



С января по октябрь скончалось 26 детей в возрасте до 1 года. Этот показатель равен прошлогоднему.





Артём Ежаков



