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6:43, 20 декабря 2021 года Орёлстат озвучил стоимость популярных новогодних салатов По сравнению с прошлым годом, оба рецепта подорожали.





Орёлстат назвал стоимость тарелок оливье и селёдки под шубой. За основу взяли ноябрьские цены и стандартную порцию. Так, чаша с оливье обойдется в среднем в 441,33 рубля, что на 71,47 рубля больше прошлогоднего показателя. Дороже стали все компоненты традиционного новогоднего салата.



Приготовить другое блюдо праздничного стола – сельдь под шубой – стоит 216,20 рубля, или на 47,86 рубля больше.





Артём Ежаков



