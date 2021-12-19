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6:45, 19 декабря 2021 года В период предстоящих праздников в Орле увеличат число полицейских патрулей Правоохранители переходят на особый режим работы.





В Орле правоохранители переходят на особый режим работы. Увеличится плотность патрульных и постовых полицейских нарядов в местах массового пребывания и отдыха граждан. С 31 декабря по 10 января дежурство личного и руководящего состава УМВД России в областной столице будет круглосуточным.



В целях предотвращения преступлений продолжится межведомственное взаимодействие. К охране правопорядка планируется подключить сотрудников ЧОПов и народные дружины. Также существенную роль сыграет бдительность граждан, – сообщает мэрия Орла.





Артём Ежаков



