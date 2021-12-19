Главная » Новости



7:47, 19 декабря 2021 года Юные пациенты орловской детской больницы посетили с экскурсией пожарную часть Спасатели уже в третий раз провели акцию «Волшебная пожарная машина».





Юные пациенты Детской областной клинической больницы и их родители в рамках акции «Волшебная пожарная машина» посетили с экскурсией рабочую станцию огнеборцев. Такое мероприятие проводится уже в третий раз.



В шутливо-игровой форме ребятам рассказали об оборудовании пожарных и продемонстрировали навыки работы с ним. Дети сами попробовали потушить условное возгорание, примерили спецодежду и прокатились на той самой волшебной пожарной машине. В конце ребят ждали подарки от Деда Мороза и Снегурочки.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области





Артём Ежаков



