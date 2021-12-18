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7:51, 18 декабря 2021 года Орловский суд назначил пять лет заключения виновнику «пьяного» смертельного ДТП Мужчина вдавил пешехода в забор и оставил его умирать.





В Верховье к пяти годам колонии-поселения приговорён виновник смертельного ДТП. Также ему на два с половиной года запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением машин. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.



Суд согласился с доводами обвинения. Как следует из материалов дела, нетрезвый мужчина двигался по щебёночной дороге, выехал на обочину и сбил стоящего у забора пешехода. Водитель не остановил автомобиль – продолжая буквально вдавливать человека в ограждение, а затем покинув место ДТП. От полученных травм пешеход скончался.





Артём Ежаков



