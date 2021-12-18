В Орле раскрыли квартирную кражу бытовой техники

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8:52, 18 декабря 2021 года
В Орле раскрыли квартирную кражу бытовой техникиМужчина вынес из комнаты в общежитии холодильник, три швейных машины и морозильную камеру.
В Орле раскрыли кражу бытовой техники из комнаты в общежитии, – сообщает сайт областного УМВД. В преступлении подозревается 27-летний сосед потерпевшей. Воспользовавшись тем, что хозяйка помещения долгое время не появляется дома, он вскрыл дверь и вынес холодильник, три швейных машины и морозильную камеру. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей. Похищенное фигурант сбыл в металлолом. Часть имущества удалось найти.
Мужчине грозит до 6 лет тюрьмы. На время расследования он отпущен под подписку о невыезде.
Артём Ежаков