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12:45, 18 декабря 2021 года 7 орловцев скончались от COVID-19 за минувшие сутки В регионе зафиксировано 228 новых случаев заражения.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 18 декабря, за последние сутки в Орловской области выявлено 228 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 67 962).



Накануне выписано 536 орловцев (всего – 57 292), умерло 7 человек – 1 412 всего.



Коллективный иммунитет в регионе сформирован на 60,5%.





Артём Ежаков



