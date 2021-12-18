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13:35, 18 декабря 2021 года Лилия Пиняева продолжит возглавлять орловский областной избирком На этой неделе был сформирован состав комиссии на ближайшие пять лет.





Лилия Пиняева избрана председателем Избирательной комиссии Орловской области. На этой неделе был сформирован её новый состав на ближайшие пять лет.



Заместителем Пиняевой стала Светлана Гонтарь, должность секретаря доверили Екатерине Гетманцевой, – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



