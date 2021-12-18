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14:35, 18 декабря 2021 года В Орле рассчитывают заработать свыше 1,3 млрд рублей на приватизации Прогнозный план продаж муниципального имущества областной столицы на следующий год обсуждался накануне на заседании профильного комитета горсовета.





В 2022 году мэрия Орла рассчитывает выручить за приватизированную муниципальную собственность свыше 1,3 млрд рублей. Прогнозный план продаж обсуждался накануне на заседании профильного комитета горсовета.



В первоначальном проекте приватизации оказалось 26 объектов недвижимости. Самыми крупными лотами станут полный пакет акций «Орёл-Отель» и здание администрации Советского района.



Также в перечне значилось здание администрации Заводского района, но депутаты не согласились с этим. Мэрии предложили проработать этот вопрос с контрольно-счётной палатой и при необходимости решать его в следующем году.





Артём Ежаков



