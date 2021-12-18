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15:35, 18 декабря 2021 года Полгода содержания орловских кладбищ обойдется в 7,5 млн рублей Мэрия ищет подрядчика, который за эту сумму займется содержанием городских погостов.





В Орле ищут подрядчика, который за 7,5 млн рублей займется содержанием городских погостов до 17 июня 2022 года. Соответствующая информация появилась на Госзакупках. В перечень работ победителя торгов войдут:



1. Наугорское кладбище;

2. Историко – мемориальное кладбище;

3. Троицкое кладбище;

4. Крестительское кладбище;

5. Лужковское кладбище;

6. Афанасьевское кладбище;

7. Иоанно – Богословское кладбище;

8. Лепешкинское кладбище;

9. могилы польских революционеров (воинский участок Троицкого кладбища);

10. братская могила двух неизвестных солдат, погибших в боях с фашистскими захватчиками (Наугорское кладбище);

11. поклонный крест – братская могила советских воинов (Наугорское кладбище);

12. могила советского воина М. Блохи (г. Орел, пер. Бетонный);

13. братская могила расстрелянных фашистами военнопленных и мирных жителей (Медведевский лес);

14. братская могила, советских воинов (г. Орел территория завода «Дормаш»);

15. братское захоронение в сквере танкистов (пл. Мира);

16. захоронение генерала Л. Н. Гуртьева (Троицкое кладбище, воинский участок);

17. братское кладбище жертв фашизма (г. Орел ул. Красноармейская);

18. воинские захоронения Крестительского кладбища, воинские захоронения Троицкого кладбища.





Артём Ежаков



