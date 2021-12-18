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Главная » Новости

15:35, 18 декабря 2021 года

Полгода содержания орловских кладбищ обойдется в 7,5 млн рублей

Мэрия ищет подрядчика, который за эту сумму займется содержанием городских погостов.


В Орле ищут подрядчика, который за 7,5 млн рублей займется содержанием городских погостов до 17 июня 2022 года. Соответствующая информация появилась на Госзакупках. В перечень работ победителя торгов войдут:

1. Наугорское кладбище;
2. Историко – мемориальное кладбище;
3. Троицкое кладбище;
4. Крестительское кладбище;
5. Лужковское кладбище;
6. Афанасьевское кладбище;
7. Иоанно – Богословское кладбище;
8. Лепешкинское кладбище;
9. могилы польских революционеров (воинский участок Троицкого кладбища);
10. братская могила двух неизвестных солдат, погибших в боях с фашистскими захватчиками (Наугорское кладбище);
11. поклонный крест – братская могила советских воинов (Наугорское кладбище);
12. могила советского воина М. Блохи (г. Орел, пер. Бетонный);
13. братская могила расстрелянных фашистами военнопленных и мирных жителей (Медведевский лес);
14. братская могила, советских воинов (г. Орел территория завода «Дормаш»);
15. братское захоронение в сквере танкистов (пл. Мира);
16. захоронение генерала Л. Н. Гуртьева (Троицкое кладбище, воинский участок);
17. братское кладбище жертв фашизма (г. Орел ул. Красноармейская);
18. воинские захоронения Крестительского кладбища, воинские захоронения Троицкого кладбища.


Артём Ежаков

 
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