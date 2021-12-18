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17:00, 18 декабря 2021 года Завтра ОГУ им. Тургенева проведёт День открытых дверей Мероприятие состоится в онлайн-формате.





19 декабря Орловский государственный университет им. И. С. Тургенева проведет День открытых дверей в онлайн-формате. Трансляцию можно посмотреть на официальном YouTube-канале ОГУ с 11:00.



Абитуриентам расскажут об особенностях поступления в следующем году и ответят на заданные вопросы, – сообщает сайт мэрии.





Артём Ежаков



