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18:00, 18 декабря 2021 года Орловский вратарь ФК «Спартак» Александр Селихов посетил родную ДЮСШ Страж ворот «красно-белых» вернулся в родной регион в компании экс-футболиста и блогера Евгения Савина. Автор YouTube-канала «КраСава» снимает фильм о Селихове.





Орловский вратарь ФК «Спартак» Александр Селихов в компании блогера Евгения Савина посетил родную ДЮСШ № 3. Здесь страж ворот «красно-белых» учился до 6 класса под руководством Владимира Зотова.

«Саша всегда был прилежным и старательным парнем. Два-три раза в неделю отец привозил его к нам из Нарышкино – час туда, час обратно. Он всегда на 100% выкладывался на тренировках. Мог бы я тогда представить, что из него вырастет вратарь, который будет блистать в «Спартаке»? Безусловно, я верю в успех каждого своего подопечного, хочу видеть их в лучах успеха. И в Саше я с его ранних лет видел потенциал», – цитирует Зотова пресс-служба мэрии. В прошлом футболист, а ныне автор YouTube-канала «КраСава» Евгений Савин снимает о Селихове фильм. В рамках его создания он вместе с футболистом посетит знаковые для жизни и карьеры голкипера места.



Фото из сообщества мэрии Орла в «ВКонтакте»









Артём Ежаков



